Источник: Зидан, Месси и Хаби Алонсо примут участие в представлении официального мяча ЧМ-2018

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, нападающий "Барселоны" Лионель Месси и бывший полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо примут участие в представлении официального мяча чемпионата мира, которое пройдет в Москве 9 ноября. Как утверждает ТАСС, также в этот день пройдет представление новой формы сборной России, в которой она будет играть на ЧМ-2018.

Зидан в качестве футболиста в составе сборной Франции выиграл ЧМ-1998 и Евро-2000. "Реал" под руководством Зидана стал первой командой, которая выиграла Лигу чемпионов два сезона подряд (2015/16 и 2016/17).

Месси пять раз признавался лучшим футболистом мира, а Хаби Алонсо в составе сборной Испании стал чемпионом мира 2010 года и победителем Евро-2012.