Источник: в квартире защитника "Локомотива" Кверквелии нашли труп грузинского болельщика

В квартире защитника "Локомотива" Соломона Кверквелии нашли труп болельщика из Грузии, сообщает телеграм-канал Mash. Предварительная причина смерти - передозировка наркотическими веществами.
Погибшего зовут Ромео Копалиани, его удалось опознать по паспорту болельщика. Он приехал в Москву с другом, чтобы посмотреть один из матчей чемпионата мира. Труп Копалиани был обнаружен соседкой Кверквелии по лестничной площадке. На месте происшествия были найдены шприцы, а на теле умершего - следы от инъекций.
Сам Кверквелия сейчас находится на сборах на Кипре. Сообщается, что ему уже рассказали о случившемся.
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