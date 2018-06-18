Источник: в квартире защитника "Локомотива" Кверквелии нашли труп грузинского болельщика

В квартире защитника "Локомотива" Соломона Кверквелии нашли труп болельщика из Грузии, сообщает телеграм-канал Mash. Предварительная причина смерти - передозировка наркотическими веществами.

Погибшего зовут Ромео Копалиани, его удалось опознать по паспорту болельщика. Он приехал в Москву с другом, чтобы посмотреть один из матчей чемпионата мира. Труп Копалиани был обнаружен соседкой Кверквелии по лестничной площадке. На месте происшествия были найдены шприцы, а на теле умершего - следы от инъекций.

Сам Кверквелия сейчас находится на сборах на Кипре. Сообщается, что ему уже рассказали о случившемся.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты