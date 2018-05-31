Источник: Моуринью на матче Австрия - Россия просматривал Смолова, Головина и Арнаутовича

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью во время товарищеского матча между Россией и Австрией в Инсбруке (0:1) просматривал игроков, которых может подписать в летнее трансферное окно, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Португалец присутствовал на стадионе в качестве зрителя.

По сведениям источника, Моуринью просматривал нападающего "Краснодара" Федора Смолова, полузащитника ЦСКА Александра Головина и форварда "Вест Хэма" Марко Арнаутовича.

Сборная с гранатой. Россия проиграла Австрии, дело плохо

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Сборная России на чемпионате мира по футболу