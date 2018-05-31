Источник: Моуринью на матче Австрия - Россия просматривал Смолова, Головина и Арнаутовича

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью во время товарищеского матча между Россией и Австрией в Инсбруке (0:1) просматривал игроков, которых может подписать в летнее трансферное окно, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Португалец присутствовал на стадионе в качестве зрителя.
По сведениям источника, Моуринью просматривал нападающего "Краснодара" Федора Смолова, полузащитника ЦСКА Александра Головина и форварда "Вест Хэма" Марко Арнаутовича.
Сборная с гранатой. Россия проиграла Австрии, дело плохо
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- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Манчестер Юнайтед
- Жозе Моуринью
- Вест Хэм
- Краснодар
- Марко Арнаутович
- Сборная Австрии (Футбол)
- Федор Смолов
- Александр Головин
баламошка
И зачем ему они? Вспомнилось: "Мадридский Реал купит вратаря Ярославского Шинника... на органы".
01:56
shpasic
Игнашевича он просматривал.
01:48
maks55555
Подписать куда? В МЮ? Зачем?
01:38