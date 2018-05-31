01:30 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Источник: Моуринью на матче Австрия - Россия просматривал Смолова, Головина и Арнаутовича

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью во время товарищеского матча между Россией и Австрией в Инсбруке (0:1) просматривал игроков, которых может подписать в летнее трансферное окно, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио. Португалец присутствовал на стадионе в качестве зрителя.

По сведениям источника, Моуринью просматривал нападающего "Краснодара" Федора Смолова, полузащитника ЦСКА Александра Головина и форварда "Вест Хэма" Марко Арнаутовича.

Сборная с гранатой. Россия проиграла Австрии, дело плохо

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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

И зачем ему они? Вспомнилось: "Мадридский Реал купит вратаря Ярославского Шинника... на органы".

01:56

shpasic

Игнашевича он просматривал.

01:48

maks55555

Подписать куда? В МЮ? Зачем?

01:38

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