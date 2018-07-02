Источник: Месси и Маскерано сбежали из расположения сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сбежал из расположения национальной команды в подмосковных Бронницах, не дожидаясь отъезда, информирует телеграм-канал "Мутко против".

Как пишет источник, рано утром 1 июля охрана санатория, где базировались аргентинцы, доложила на центральное КПП о том, что двое футболистов покинули территорию через запасной выход. Спортсменов узнали в лицо – это были Месси и его приятель Хавьер Маскерано.

Сразу после этого оба отправились в столичное Домодедово, откуда вылетели утренним рейсом в Барселону. Остальная часть команды полным составом уехала с базы только вечером.

Повод для такого демарша – скандал после проигрыша сборной Хорватии. Последняя капля – поражение от Франции в 1/8 финала чемпионата мира. Обстановка в команде стала практически враждебной, и две главные звезды аргентинцев просто сбежали, довершив развал внутри команды.

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