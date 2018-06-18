Источник: китаянка обратилась в полицию после группового секса с аргентинскими фанатами

Туристка из Китая Ван Нин обратилась в полицию Москвы с просьбой помочь ей в деликатном вопросе, сообщает телеграм-канал Mash.

Китаянка приехала в Россию на чемпионат мира-2018, где познакомилась с двумя аргентинскими фанатами. Троица отправилась в номер отеля "Авеню", где занялась групповым сексом. Отмечается, что все прошло по взаимному согласию, но Ван Нин не понравилось, что один из любовников снимал процесс на видео.

Выходя из отеля, она попросила удалить видео и попрощалась с новыми знакомыми. Однако, вернувшись в свой номер, она испугалась, что ее просьбу могут проигнорировать.

Девушка вызвала полицейских, попросила их найти фаната и проверить, удалил ли он видео с телефона.

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