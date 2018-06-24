Источник: ФИФА знала о подмене допинг-пробы Камболова еще полтора года назад

Знаменитый журналист Хайо Зеппельт, автор серии фильмов о допинге в российском спорте, в материале на портале Sportschau заявил, что допинг-проба защитника "Рубина" Руслана Камболова была подменена. Зеппельт ссылается на бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. По его словам, Камболов летом 2015 года сдал положительную пробу, которая была подменена.



Как сообщает Mail on Sunday, ФИФА знала о предполагаемой подмене допинг-пробы еще 18 месяцев назад, но не стала предпринимать никаких шагов. Сообщается, что ФИФА стало известно об инциденте в декабре 2016 года.

После матча чемпионата России-2014/15 "Уфа" - "Рубин", прошедшего 30 мая, Камболов сдал положительную пробу на дексаметазон. Сам игрок объяснил, что врачи в больнице ввели ему этот препарат после отравления, что не запрещено ВАДА. Произошло это за три недели до положительного теста. Однако согласно данным Зеппельта, концентрация дексаметазона превышала подозрительную отметку в 15-20 раз.

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