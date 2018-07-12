Источник: баннер "Спасибо, Россия" сделали не хорваты

Баннер со словами "Спасибо, Россия", появившийся на матче 1/2 финала чемпионата мира между сборными Хорватии и Англии (2:1 дополнительное время), мог быть сделан не хорватскими болельщиками, сообщает "Царьград ТВ". В числе его возможных заказчиков называются ФИФА, Хорватский футбольный союз и представители России, желавшие замять скандал, связанный с поведением защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, скандировавшего политические лозунги.

- Никто и никогда не тратит финансы ни на что другое, особенно на "благодарности" принимающей стороне. Такого не бывает, - цитирует "Царьград" болельщика "Зенита" Трофима Татаренкова. - Тряпка промышленная. Сделанная заранее. Раньше не видели. Появляется она не на первом и не на последнем (явно как они надеялись) матче, а после "выступления" их игроков по националистической теме. Случайность такая? Не думаю.

Сборная Хорватии в финале чемпионата мира сыграет с Францией (15 июля, "Лужники").

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)

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