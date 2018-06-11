Исследование: Бразилия выиграет ЧМ-2018, у России меньше всех шансов на выход из группы A

Инвестиционный банк Goldman Sachs провел исследование и вычислил вероятного победителя чемпионата мира по футболу-2018, сообщаеют "Ведомости". Для проведения исследования использовались 200 статистических моделей, анализировались данные по всем игрокам и последние результаты командных матчей, а также был проведен 1 миллион симуляций турнира.

Больше всего шансов на победу имеет сборная Бразилии - 18,5 процента. В финал вместе с ней выйдет сборная Германии, которая победит с вероятностью 10,7 процента.

У Франции больше шансов на победу, чем у Германии - 11,3 процента. Однако французы с большой вероятностью сыграют с Бразилией в полуфинале. В другом полуфинале немцам будет противостоять Португалия, шансы которой на чемпионство - 9,4 процента.

Сборная России, согласно прогнозу Goldman Sachs, даже не выйдет из группы, причем, судя по цифрам, займет в группе последнее место. Ее шансы на попадание в плей-офф - 33,5 процента, у Египта - 34,4 процента, у Саудовской Аравии - 36,5 процента, а у Уругвая - 74,4 процента.

Шансы России на победу в турнире оцениваются только в 0,7 процента.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Россияне сыграют в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").