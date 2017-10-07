Иско: "Пике нормально реагирует на свист в свой адрес"

Полузащитник сборной Испании Иско после победы над Албанией (3:0) в отборочном матче чемпионата мира отметил, что трудно смешивать футбол и политику. По мнению хавбека, Жерар Пике очень важен для национальной команды.

- Стыдно, что Испания переживает такой момент, - приводит Marca слова Пике. - Трудно смешивать политику с футболом. Пике важен для нас. Он в испанской сборной уже 15 лет. Его верность национальной команде никогда не ставилась под сомнение. люди могут свистеть и говорить, что хотят. Он нормально на все это реагирует.