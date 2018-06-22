Исинбаева прокомментировала скандал с заменой мальчика из детдома на сына чиновницы на открытии матча ЧМ

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом, посол чемпионата мира-2018 Елена Исинбаева прокомментировала инцидент, произошедший перед матчем ЧМ-2018 Англия - Тунис (2:1). Ранее сообщалось, что на встрече в Волгограде должен был выйти мальчик из детдома, но в последний момент вместо него на поле вышел сын работницы детского реабилитационного центра Матвей Кочнев. По данным телеграм-канал Mash, мальчик, который должен был выходить изначально, перенервничал и заплакал, и его было решено заменить.

"Никаких "особых" критериев о том, что дети должны быть сиротами и жить без опекунов или родителей не было. 5 из 8 участников программы – дети из полных семей, но в какой-либо степени находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Воспитанник "Камышинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних" Матвей К. официальным письмом за подписью директора учреждения был предложен в качестве участника акции еще в начале апреля 2018 года и был единственным представителем своего учреждения. Обращаю внимание – именно "Камышинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних" и прошу не путать с "Камышинским детским домом", от которого был свой участник, Иван (имя изменено) и не путать с "Ворошиловским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних", представителем которого был Амир К.

И Матвей К., и Амир К. и Иван - все они 18 июня были на стадионе "Волгоград Арена". Иван, в силу возраста, перенервничал и не смог выйти на поле. Организаторы акции оперативно заменили его на другого ребенка. Насколько мы знаем, организаторы акции дали право двум воспитанникам из "Камышинского детского дома" выйти на поле в следующих матчах.

Соответственно, в случае с Матвеем К., никакой "подмены", как утверждают некоторые журналисты и жители Камышина, не было – он был изначально единственным представителем своего учреждения. Вопросом о том, на каких основаниях и когда он был зачислен в "Камышинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" в данный момент занимаются органы опеки и другие компетентные органы.

Я прошу всех – оставить в покое мальчика и не травить его. Матвей ни в чем не виноват. И призываю всех, кто "полоскал" его имя в грязи - извиниться перед ним. А журналистов прошу впредь проверять всю информацию, когда речь идет о детях", - написала Исинбаева в Инстаграме.

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