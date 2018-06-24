Иранская болельщица без хиджаба стала звездой соцсетей. Фото

Фото болельщицы сборной Ирана, которая поддерживает свою команду на ЧМ-2018 без хиджаба, стало популярным в соцсетях по всему миру.

На фото видно, что девушка фотографировалась в хиджабе для Fan ID. В России же она ходит в открытой одежде. Многие пользователи социальных сетей опасаются, что у нее могут быть проблемы на родине из-за этого.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Iranian girl in her ID

Aranian Grande in real pic.twitter.com/DlDMHQe4r3 – Zarak Khan (@Zarakk_) 23 июня 2018 г.

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