13:45 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Иранская болельщица без хиджаба стала звездой соцсетей. Фото


Фото болельщицы сборной Ирана, которая поддерживает свою команду на ЧМ-2018 без хиджаба, стало популярным в соцсетях по всему миру.

На фото видно, что девушка фотографировалась в хиджабе для Fan ID. В России же она ходит в открытой одежде.  Многие пользователи социальных сетей опасаются, что у нее могут быть проблемы на родине из-за этого.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

Все о чемпионате мира по футболу-2018

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира по футболу-2018?
голосовать

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

К комментариям
3
Материалы других СМИ