Иранская болельщица без хиджаба стала звездой соцсетей. Фото

Фото болельщицы сборной Ирана, которая поддерживает свою команду на ЧМ-2018 без хиджаба, стало популярным в соцсетях по всему миру.
На фото видно, что девушка фотографировалась в хиджабе для Fan ID. В России же она ходит в открытой одежде. Многие пользователи социальных сетей опасаются, что у нее могут быть проблемы на родине из-за этого.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Iranian girl in her ID– Zarak Khan (@Zarakk_) 23 июня 2018 г.
Aranian Grande in real pic.twitter.com/DlDMHQe4r3
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Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/