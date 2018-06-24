Иранец Пуралиганджи заявил, что Коста оскорблял его семью, сестру и мать во время матча ЧМ

Защитник сборной Ирана Мортеза Пуралиганджи рассказал, что подвергся оскорблениям со стороны форварда Испании (1:0) Диегу Косты 20 июня во время матча группового этапа чемпионата мира.

- Диегу Коста оскорблял всех моих близких на протяжении всего матча. То, что он говорил мне с начала встречи и пока он не ушел (Коста был заменен на 89-й минуте. - Прим. "СЭ"), было отвратительно.

Он постоянно оскорблял всю мою семью. Он мог просто повернуться и, посмотрев мне в глаза, оскорбить мою сестру и мать. Тем не менее я пытался контролировать себя и сосредоточиться на игре, – приводит слова Пуралиганджи иранский журналист Сина Саемиан в Твиттере.

Коста стал авторого единственного мяча в игре Иран - Испания.

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: турнирное положение,

календарь турнира, расписание матчей по группам, датам и городам