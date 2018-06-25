Иран - Португалия: Куарежма "куарежменным" ударом открыл счет

Сборная Португалии открыла счет в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира с Ираном. На 45-й минуте отличился Рикарду Куарежма.



Игрок от правой бровки сделал рывок в штрафную, обыгрался с Адриэном Силвой, подработал мяч и "куарежменным" ударом шведой забил в левую девятку!



Прямо сейчас в режиме реально времени Россия выходит на Португалию в 1/8 финала чемпионата мира.

Иран - Португалия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча



