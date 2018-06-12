Инна и Юрий Жирковы провели свидание на автобусной остановке

Инна Жиркова, жена защитника сборной России Юрия Жиркова, рассказала о свидании с мужем на остановке в Новогорске. Команда готовится к чемпионату мира-2018. В первом матче россияне сыграют с Саудовской Аравией. Игра состоится 14 июня в "Лужниках".

"Как часто и где я вижу своего мужа? Вот так сидим на остановочке, и на том спасибо. Не видеть мужа месяцами дома, конечно, будешь пользоваться любой возможностью. Пусть даже и так, на 15 минут. Но в этом есть и свои прелести. Свидание на автобусной остановке! У вас такое бывает? Куда приглашают вас?" - написала Жиркова в Инстаграме.

Россия – Саудовская Аравия: чемпионат мира по футболу, 14 июня 2018, онлайн-трансляция матча открытия – начало в 18.00 (время московское)