Инфантино назвал Казань одним из самых прекрасных городов мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино поблагодарил Казань за хорошую организацию матчей чемпионата мира. Накануне, 6 июля, в столице Татарстана состоялся последний матч на турнире – в 1/4 финала Бельгия обыграла Бразилию (2:1).

– Вы провели огромную работу и должны гордиться тем, что сделали не только за последние две недели, но и за последние годы во время подготовки к чемпионату, – приводит слова Инфантино официальный портал Казани. – Я тоже горжусь – вами, вашими заслугами, и я счастлив, что открыл для себя ваш замечательный город, которого я не знал до этого. Мне довелось поработать в одном из самых прекрасных городов мира.

Но самое важное – это уникальная культура отношений между людьми разных религий. И это не только хороший пример для России – это пример для всего мира. Пример того, как мы все должны жить.

Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. В Казани состоялись матчи Франция – Австралия (2:1), Иран – Испания (0:1), Польша – Колумбия (0:3), Корея – Германия (2:0), Франция – Аргентина (4:3) и Бразилия – Бельгия (2:1).

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь