02:20 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Илья Кутепов: "Передаю большой привет всем тем, кто в нас не верил"


Защитник сборной России Илья Кутепов после победы над Египтом в матче чемпионата мира-2018 (3:1) передал привет болельщикам, которые не верили в команду. Победа практически гарантировала россиянам выход в 1/8 финала турнира. 

"Мы сделали это! Поздравляю всю нашу страну, и передаю большой привет всем тем, кто в нас не верил. Вперед, Россия", - написал Кутепов в Инстаграме.

Россия – Египет

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет - 3:1
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