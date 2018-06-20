Илья Кутепов: "Передаю большой привет всем тем, кто в нас не верил"

Защитник сборной России Илья Кутепов после победы над Египтом в матче чемпионата мира-2018 (3:1) передал привет болельщикам, которые не верили в команду. Победа практически гарантировала россиянам выход в 1/8 финала турнира.

"Мы сделали это! Поздравляю всю нашу страну, и передаю большой привет всем тем, кто в нас не верил. Вперед, Россия", - написал Кутепов в Инстаграме.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ