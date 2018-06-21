Икер Касильяс: "ЧМ-2018 доказывает, что Россия – футбольная страна"

Чемпион мира-2010 и бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс поделился с журналистами мнением относительно российской национальной команды и футбольной премьер-лиги.

- Футбольная ли страна Россия? – вопрос Касильясу.

– Я думаю, что да. Ваша лига находится в пятерке-шестерке сильнейших в Европе на равне с Португалией и Францией. Много ваших игроков в свое время выступали в европейских чемпионатах. А нынешний чемпионат мира доказывает, что у вас сильная национальная команда, и ваша страна футбольная. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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Сборная России на чемпионате мира по футболу