ИКЕА : "Вентура простит нас за то, что лишился своей скамьи. Мы дадим ему новую"

Шведская компания по продаже мебели и товаров для дома ИКЕА пошутила над главным тренером сборной Италии Джампьеро Вентурой после того, как Швеция не пустила Италию на чемпионат мира-2018. Компания пообещала дать специалисту новую скамейку, когда он лишится своей.

Ранее сообщалось, что Итальянской федерации футбола (FIGC) предстоит разорвать контракт с 69-летним Вентурой из-за того, что итальянцы не попали в финальную часть ЧМ-2018.

– Джампьеро простит нас за то, что лишился своей скамьи. Мы дадим ему новую, – говорится в сообщении ИКЕА в Твиттере.

Напомним, Вентура возглавляет сборную с лета 2016 года. При нем итальянцы впервые с 1958 года не смогли попасть на чемпионат мира.