Игроки сборной Швеции участвовали в выборе базы на ЧМ-2018

Президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон назвал большой честью для сборной его страны возможность выступить на чемпионате мира-2018 в России. По словам чиновника, на базе в Гелинджике, где будет располагаться команда во время турнира, есть все необходимые условия для подготовки к матчам.

- Чемпионат мира - главное событие в жизни любого футболиста, это турнир, который объединяет миллионы людей по всему миру, и для Швеции большая честь быть частью этого первенства, - цитирует ТАСС Нильссона. - Мы прошли через сложнейший отбор, находясь в одной группе с командами Франции и Голландии, в которых собраны одни из лучших игроков мира. Кроме того, на протяжении отборочного турнира мы имели определенные сложности с составом, поэтому мы чрезмерно счастливы, что выступим на главном футбольном празднике в России.

Нас ожидает прекрасная база на берегу Черного моря, к процессу выбора которой приложила руку вся сборная, начиная от игроков и заканчивая руководителями Шведского футбольного союза. Сначала мы определили для себя шорт-лист, после чего учитывали мнения игроков, тренерского и административного штаба. Таким образом, выбор пал на Геленджик, где есть великолепные условия для подготовки, отличный климат и атмосфера.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Швеции в группе F сыграет с Кореей (18 июня, Нижний Новгород), Германией (23 июня, Сочи) и Мексикой (27 июня, Екатеринбург).