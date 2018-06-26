22:48 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Игра рукой? Судья правильно не назначил пенальти в ворота Аргентины

Спорный эпизод в матче Нигерия - Аргентина. Спорный эпизод в матче Нигерия - Аргентина. Спорный эпизод в матче Нигерия - Аргентина. Спорный эпизод в матче Нигерия - Аргентина. Спорный эпизод в матче Нигерия - Аргентина.
Спорный эпизод в матче Нигерия - Аргентина.

На 76-й минуте матча чемпионата мира НигерияАргентина верное решение принял арбитр Джюнейт Чакыр, не назначив пенальти в ворота аргентинцев. Странно, что он вообще просматривал видеозапись эпизода, случившегося минутой ранее.

В штрафной площади аргентинцев действительно случился контакт мяча с рукой Маркоса Рохо. Произошло это после того, как мяч отлетел в руку от головы самого Рохо. В таких случаях в соответствии с правилами игры 11-метровые удары не назначаются. (Александр БОБРОВ)

Спорный эпизод в матче Нигерия - Аргентина.
Спорный эпизод в матче Нигерия - Аргентина.
Спорный эпизод в матче Нигерия - Аргентина.
Спорный эпизод в матче Нигерия - Аргентина.
Спорный эпизод в матче Нигерия - Аргентина.
Спорный эпизод в матче Нигерия - Аргентина.
Спорный эпизод в матче Нигерия - Аргентина.
Спорный эпизод в матче Нигерия - Аргентина.

Нигерия – Аргентина: онлайн-трансляция матча

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