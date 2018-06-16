Игорь Яновский: "Такие ошибки Де Хеа просто в голове не укладываются"

Бывший полузащитник сборной России, ЦСКА и "ПСЖ" Игорь Яновский в интервью "СЭ" отметил, что ничья стала закономерным результатом матча чемпионата мира-2018 между сборными Португалии и Испании (3:3). Также он был удивлен ошибкой голкипера испанцев Давида Де Хеа.

– Я и не заметил, как пролетели 90 минут, - признался Яновский. - Ничья – закономерный результат. Хотя при счете 3:2 мелькнула мысль, что испанцы победу уже не упустят. Одного нюанса не учел…

– Какого же?

– Что у Португалии есть Криштиану Роналду. Человек, который может в одиночку перевернуть матч.

– Как объяснить ляп Де Хеа?

– Он и накануне чемпионата мира в товарищеском матче с Швейцарией пропустил нелепый гол. За "Манчестер Юнайтед" весь сезон играл надежно, постоянно выручал. А тут… Такие ошибки просто в голове не укладываются. (Александр КРУЖКОВ)

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