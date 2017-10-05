Игорь Криушенко: "Ставим задачу не проиграть Голландии"

Главный тренер сборной Белоруссии Игорь Криушенко отметил, что его команда постарается не проиграть Голландии в ближайшем матче отбора ЧМ-2018. Он признал, что просто белорусам в этой встрече точно не будет.

– Естественно, простой игры в субботу для нас не будет. Мы такой и не ждем. Но я надеюсь на положительный результат, – цитирует "Прессбол" Криушенко. – И на положительные эмоции, которые, верю, наша команда наконец-то подарит белорусским болельщикам. Рассчитываем ли выиграть? Повторюсь: ставим задачу по крайне мере не проиграть.