Игорь Корнеев: "Головина оценил бы в 30 миллионов евро"

Помощник главного тренера сборной России в период с 2006 по 2010 год Игорь Корнеев считает, что ЦСКА может продать полузащитника Александра Головина дороже, чем в свое время "Зенит" - за Андрея Аршавина при трансфере в "Арсенал". Вместе с тем, специалист назвал спорным утверждение о том, что 22-летний хавбек соответствует уровню "Манчестер Юнайтед" или "Челси".

– Сейчас модно сравнивать Головина с Аршавиным. Правильное ли это сравнение?

– Я бы не стал сравнивать Головина и Аршавина, они имеют совсем разные качества и выступают в разных амплуа. Их объединяет то, что они могут определять ритм и ход игры, но Аршавин – футболист, который, используя свои феноменальные скорость и дриблинг, мог из ничего сделать конфетку. Головин играет немного в другом ракурсе, Александру нужны партнеры, чтобы сделать игру, Аршавину – не нужны.

– Стоит ли Головин той суммы, в которую его сейчас оценивают – 20 миллионов евро?

– Давайте вспомним трансфер Аршавина в "Арсенал". Тогда за него заплатили около 20 миллионов евро, но это было 10 лет назад. Что такое 20 миллионов евро теперь, после трансфера Неймара? Любой английский клуб покупает себе игроков за эти деньги, при этом эти игроки не являются железно стартовыми. Я считаю, что Головин, с учетом роста цен, стоит больше. На мой взгляд, около 30 миллионов.

– Правильно ли говорить, что Головин уже сейчас – игрок основного состава команд уровня "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

– С этим поспорю. По игровым качествам – может быть, но это совсем другой мир. Другой язык, другие привычки, другой подход тренера, конкуренция с теми, кто до этого был куплен, например, за 40, за 60 миллионов. Если Головин выберет какой-то клуб, то сам отчасти ответит на этот вопрос. Говорить об этом сейчас преждевременно. Не знаю, могу ли давать советы, меня об этом никто не просил, но я посоветовал бы Александру уйти в тот клуб, где он почувствует себя более нужным, где в нем заинтересован тренер. Уходить, чтобы развитие заканчивалось – одно дело, а уйти, чтобы продолжать развиваться, как Александр смог бы, учитывая его обучаемость – совсем другое. (Сергей ЕГОРОВ)

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