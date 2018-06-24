Игорь Акинфеев: "Нынешняя сборная России никого не подпускает к воротам"

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев похвалил игру команды в обороне на чемпионате мира. Также он отметил, что игрокам удалось раскрепоститься.

– Мы просто поняли, что мы можем, чемпионат мира у нас проходит дома. Мы думаем, что игры, которые вы видели, по ним видно, что расслаблены ребята, – цитирует сайт НТВ Акинфеева. – Это очень важно для нас, потому что играть дома и быть скованными, я думаю, что было бы плохо.

Хорошая сторона сборной России нынешней – к воротам не подпускают. Если взять статистику, практически ударов в свои ворота нет, и я всегда мечтал об этом. Наконец-то на чемпионате мира мне удалось воплотить эту мечту, и мы уже сыграли одну игру на ноль, мы сыграли очень грамотно и хорошо с Египтом в обороне. И дай бог, чтобы у нас такой запал и бодрость были дальше, потому что это очень важно. Если у тебя хороший тыл, хорошая оборона, то и победы достаются как бы, наверное, не легче, но ты можешь в любой момент забить гол и выиграть.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу