Игнашевич догнал Швайнштайгера по матчам за сборную

Товарищеский матч против Австрии стал для защитника Сергея Игнашевича 121-м в составе сборной России. Он вышел на 45-е место по играм за европейские сборные и догнал по этому показателю немца Бастиана Швайнштайгера.

Игнашевич дебютировал в сборной России в 2002 году в игре со Швецией (1:1), а последний до сегодняшнего дня матч провел на Евро-2016 против Уэльса (0:3). Он был вызван в национальную команду для подготовки к чемпионату мира-2018 вместо травмированного Руслана Камболова из "Рубина".

Среди россиян Игнашевич занимает первое место по матчам за сборную. У ближайшего преследователя Виктора Онопко 113 игр (109 за сборную России и 4 - за сборную СНГ).

Рекорд среди европейцев принадлежит итальянскому вратарю Джанлуиджи Буффону (176 матчей), абсолютный рекордсмен по играм за национальную команду - египтянин Ахмед Хассан (184 матча). (Алексей МОРОЗ, Никита КОНОВАЛОВ)

Трансляция матча Австрия - Россия