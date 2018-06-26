Ибрагимовичу все еще не нравится игра сборной Швеции. Потому что там нет его

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" и бывший игрок сборной Швеции Златан Ибрагимович отметил, что с ним игра команды на чемпионате мира была бы лучше.

- Тяжело ли мне смотреть, как сборная Швеции играет на чемпионате мира без меня? Нет. В первых матчах я чувствовал, что могу играть лучше, чем они, определенно. И это чувство по-прежнему не покидает меня, - приводит ESPN слова Ибрагимовича. - Но иногда наступает момент, когда ты говоришь: "Пускай они делают свою работу и получают наслаждение". Потому что, когда я пришел в сборную, мне были не рады. Я отличался от остальных. Но мне удалось справиться с трудностями и стать капитаном моей сборной. Ничего выше этого просто не бывает.

Напомним, после двух игр группового этапа турнира шведы занимают третье место с тремя набранными очками и еще не потеряли шансы на выход в плей-офф.

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