Хулен Лопетеги: "Ситуация с Пике в прошлом"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Албании отметил, что команда полностью сосредоточена на предстоящем поединке. По его словам, ситуация с защитником "Барселоны" Жераром Пике осталась в прошлом.

- Ситуация с Пике в прошлом, - приводит As слова Лопетеги. - Сейчас мы готовимся к игре и полностью сосредоточены на этом. Матч с Албанией очень важен.

Напомним, Пике принял участие в референдуме о независимости Каталонии, который не признали власти Мадрида. После этого он выступил с критикой правительства, которое пыталось помешать волеизъявлению. Также защитник заявил, что может уйти из сборной, если это будет нужно. Игрок прибыл в расположение команды и был освистан болельщиками.