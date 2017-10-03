Хулен Лопетеги - о ситуации с Пике: "Всем нужно успокоиться, и не раздувать эту тему"

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги заявил, что защитник "Барселоны" Жерар Пике готов играть за национальную команду и не понимает, почему он не должен вызывать его. Специалист отметил, что не нужно раздувать тему Каталонии, так как это никак не поможет выступлению сборной.

– Пике в хорошей форме и готов играть за сборную, – цитирует Marca Лопетеги. – О чем он сейчас думает? Мы не анализируем мысли игроков. Его преданность сборной не обсуждается. Сейчас всем нужно просто остыть и не раздувать эту тему.

Не вижу причин не вызывать в команду игроков, которые готовы выходить на поле. Не нужно забегать вперед, давайте просто оставим выбор за тренерами. Не буду анализировать его действия. У меня есть свое мнение, но я его не озвучиваю. Мое дело – это готовить игроков к матчам. Если раздувать эту тему, то мы никак не поможем сборной Испании. Всем нужно успокоиться.

Пике очень любят в раздевалке, в сборной нет плохой атмосферы. Все игроки приехали сюда, потому что хотят помочь команде. Если я увижу, что появились какие-то проблемы, то позабочусь об их решении.

Напомним, игрок "Барселоны"​ ранее заявлял, что он готов уйти из сборной Испании из-за давления со стороны общественности и некоторых членов Королевской федерации футбола Испании (RFEF). В воскресенье в Каталонии проходил референдум о независимости от Испании. Он был признан незаконным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией. Пике является сторонником отделения Каталонии от Испании.