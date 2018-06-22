Хуан Карлос Осорио: "Советовались с Хиддинком перед матчем с Кореей"

Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио рассказал, что обращался к Гусу Хиддинку за консультацией перед матчем группового турнира чемпионата мира-2018 против Кореи. Бывший главный тренер сборной России руководил Кореей с 2001 по 2002 год и занял с ней четвертое место на домашнем ЧМ-2002.

- Нам не будет стыдно, если мы проиграем Корее, - цитирует "Р-Спорт" Осорио. - Мы глубоко уважаем этого соперника. Мы даже ездили к Гусу Хиддинку, чтобы посоветоваться с ним о возможностях этой сборной. И у нас, и у сборной Кореи завтра хорошие шансы на победу. Одна из сильных сторон корейской команды заключается в том, что игроки могут играть в разных амплуа.

Ряд футболистов, включая Хавьера Эрнандеса, играли стартовый матч ЧМ-2018 против Германии (1:0) с простудой.

- Хавьер Эрнандес чувствует себя хорошо, у нас все хорошо. Все наши игроки восстановились, мы здоровы, - сказал Осорио. - Мы полностью готовы к тому, чтобы встретиться завтра с замечательным соперником.

Корея - Мексика: чемпионат мира по футболу, 23 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 18.00 (время московское) //

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