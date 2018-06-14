Хуан Антонио Пицци: "Сборной России не потребовалось много усилий для победы"

Главный тренер команды Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци прокомментировал поражение от сборной России (0:5) в матче открытия чемпионата мира.

- Не знаю, связано ли наше поражение с первым матчем или домашней командой. Но соперникам не потребовалось много усилий. Нам нужно забыть об этой постыдной ситуации и готовиться к следующему матчу, - сказал Пицци.

- Саудовская Аравия - команда не вашего уровня?

- Не согласен. Я четко видел наше развитие. Мы играли не так, как планировали. Есть вещи, которые надо улучшить. Мы должны восстановиться, зарядиться позитивом и думать о следующей игре (против сборной Уругвая 20 июня. - Прим. "СЭ"). (Игорь РАБИНЕР)