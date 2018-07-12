"Хорваты сошли с ума". Болельщики сборной Хорватии - о покупке билетов на финал ЧМ-2018

Болельщики сборной Хорватии стремятся попасть на финал чемпионата мира-2018 любой ценой, сообщает Reuters. Хорватия сыграет с Францией в заключительном матче турнира 15 июля в "Лужниках".

- Хорваты сошли с ума, они покупают билеты с помощью кредитных карт, делают все для того, чтобы попасть на финал, - цитирует агентство болельщика сборной Хорватии Бориса Кузмановича. - Но когда у вас еще будет возможность увидеть свою страну в финале?

Другой фанат хорватской национальной команды признался, что потратил огромные деньги на поездку в Россию.

- Такая возможность бывает один раз в жизни, - сказал Иван Скегро. - Небольшая поездка в Москву обошлась мне в четыре зарплаты.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча - начало в 18.00 (время московское)

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