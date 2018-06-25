Хорваты проехали тысячи километров на фургоне, чтобы увидеть игру сборной в Ростове

Болельщики из Хорватии проехали на фургоне 8 тысяч километров, чтобы попасть на матч чемпионата мира с участием своей сборной, который пройдет в Ростове-на-Дону.



26 июня хорваты, обеспечившие место в плей-офф турнира, сыграют против Исландии.



- 12 дней ехали, с остановками. Вот наш фургон с кроликом Багс Банни, комфортная машина, но дороги не очень, трясло сильно, - цитирует ТАСС одного из болельщиков. - По пути в Россию мы проехали через Словению, Италию, Австрию, Германию, Польшу, Литву, Белоруссию, Украину - всего около 8-9 тысяч км. Нас пятеро.



Исландия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 26 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)

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