Хорватские фанаты подрались с полицией во время матча с Украиной

Фанаты сборной Хорватии во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Украины зажгли файеры на стадионе "Олимпийский" в Киеве, сообщает Sportske Novosti. После того, как болельщики стали бросать пиротехнику в сторону поля, на сектор поднялись сотрудники правоохранительных органов – между ними началась стычка.

Как отмечает источник, пока нет информации о том, применит ли ФИФА санкции к Хорватской футбольной федерации.

Напомним, сборная Хорватии обыграла Украины (2:0) и заняла второе место в группе I, завоевав тем самым право сыграть в стыковых матчах за место на чемпионате мира.

Мировое первенство пройдет в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.

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