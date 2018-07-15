Хорватские болельщики растянули огромный баннер на Манежной площади

Хорватские болельщики в преддверии финала чемпионата мира против команды Франции растянули огромный баннер в поддержу своей сборной на Манежной площади в Москве, информирует ТАСС. Его размером составил примерно 20х100 м. На баннере нанесено название страны. При этом болельщики активно пели песни и поддерживали национальную сборную.

Игра против сборной Франции станет для Хорватии первым финальным матчем мирового первенства в истории сборной страны. Встреча пройдет на московском стадионе "Лужники" и начнется в 18.00.

Франция - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)

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