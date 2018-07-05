Хорватия тренируется под гул самолетов. Видео

Сборная Хорватии готовится к матчу с Россией на тренировочном поле в Адлере, расположенном в торце взлетно-посадочной полосы сочинского аэропорта.

Регулярно над головами футболистов на малой высоте пролетают самолеты. Хорваты отнеслись к обстановке с юмором. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Напомним, хорваты и россияне встретятся в рамах 1/4 финала чемпионата мира. Матч пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи 7 июля.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)