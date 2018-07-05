Хорватия тренируется под гул самолетов. Видео

Сборная Хорватии готовится к матчу с Россией на тренировочном поле в Адлере, расположенном в торце взлетно-посадочной полосы сочинского аэропорта.
Регулярно над головами футболистов на малой высоте пролетают самолеты. Хорваты отнеслись к обстановке с юмором. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Напомним, хорваты и россияне встретятся в рамах 1/4 финала чемпионата мира. Матч пройдет на стадионе "Фишт" в Сочи 7 июля.
Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)
Хорошие у Хорватии условия для тренировок! #Сочи #РоссияХорватия #CRO pic.twitter.com/2jDyhAoWWx– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) July 5, 2018