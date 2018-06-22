10:16 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Хорхе Сампаоли: "Мы не должны сравнивать Роналду и Месси"


Главный тренер сборной Аргентины  Хорхе Сампаоли считает, что нет смысла сравнивать Лионеля Месси и Криштиану Роналду на чемпионате мира. Напомним, что на счету португальца уже четыре гола, тогда как аргентинец не забил ни одного, а его команда проиграла Хорватии со счетом 0:3 во втором туре группового турнира.

– Мы не должны сравнивать этих двух игроков, – цитирует AFP Сампаоли. – Реальность такова, что аргентинская сборная снижает блеск Месси. Его возможности ограничены, потому что команда играет не так, как должна. Я очень разочарован поражением. Вероятно, это я неправильно скомпоновал команду.

Аргентина - Хорватия

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