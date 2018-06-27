Хеймир Халльгримссон: "Тренировать сборную Исландии - лучшая работа в мире"

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Халльгримссон после поражения от Хорватии на чемпионате мира-2018​ (1:2) признался, что у него лучшая работа в мире. Также он пока не принял решение по поводу своего будущего.

- Нам нужно не только отдохнуть и переварить то, что произошло здесь, мы возьмем домой немало гордости, то, как мы показали себя, заслуживает гордости, - цитирует ТАСС Халльгримссона. - Тренировать сборную Исландии - лучшая работа в мире.

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