Хеймир Халльгримссон: "Аргентинцы пройдут на этом турнире далеко"

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Халльгримссон прокомментировал игру своей команды в матче чемпионата мира против Аргентины (1:1). Отвечая на вопрос американского журналиста, доставляет ли его игрокам удовольствие играть в такой футбол, сказал:

- Честно? Да. Потому что мы знаем свои способности и то, как можем выигрывать матчи. Факт, что Аргентина обладает набором более индивидуально сильных игроков, чем мы. Они играют в лучших клубах лучших лиг, чем исландцы. И если сравнивать игроков на каждой позиции один на один, то не может быть вопросов, кто выиграет матч. Если мы хотим отнять очки у такой команды, то должны играть по-особому, придерживаться плана от и до. Думаю, для каждого из нас больше удовольствия в том, чтобы играть так и брать очки, чем играть иначе и оставаться ни с чем.

Аргентина пыталась вывести своих игроков на позиции, когда они могли бы оказываться с нами один в один, без подстраховки, и за счет этого оказываться на свободном пространстве. Маскерано очень быстро меняет направления атак, и мы были к этому готовы. Мы играли в обороне как команда - вот что главное. Нашей задачей было не дать им ни времени, ни пространства. При этом у нас тоже были голевые моменты, и игра могла пойти по любому сценарию.

Абсолютно убежден, что аргентинцы пройдут на этом турнире далеко и изменят ситуацию, которая складывалась для них на предыдущих чемпионатах. Поэтому такая ничья для нас - большой успех, и это очко для нас очень важно. (Игорь РАБИНЕР)