Хендерсон и Ловрен встретились в "Лужниках" перед полуфиналом ЧМ-2018. Фото

🇭🇷🆚🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿@LFC teammates Dejan Lovren and @JHenderson meet at Luzhniki Stadium in Moscow, on the eve of the #CROENG #WorldCup semifinals!#BeProud #Croatia #Family #Vatreni🔥 pic.twitter.com/FkmMdWVVdq