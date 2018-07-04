Хави и Роберто Мартинес в числе кандидатов на пост главного тренера сборной Испании

Новым главным тренером сборной Испании может стать экс-полузащитник "Барселоны" Хави, сообщает AS со ссылкой на информацию на испанском ТВ.

Сообщается, что футболист катарского "Аль-Садд", вошел в список потенциальных кандидатов, который составили в местной федерации футбола. Также в него вошел главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес. Ранее стало известно, что потенциальными кандидатами на эту должность являются Кике Санчес Флорес, Мичел и Луис Энрике.

Хави со следующего сезона должен стать главным тренером "Аль-Садда". Также сообщалось, что он может возглавить сборную Катара. Сборная Испании на ЧМ-2018 вылетела в 1/8 финала от сборной России (1:1, по пенальти - 3:4). На турнире с командой работал Фернандо Йерро, за день до начала чемпионата с поста главного тренера был уволен Хулен Лопетеги, возглавивший "Реал".

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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