Хавьер Маскерано: "Месси в порядке"

Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано рассказал, что отношения между главным тренером его национальной команды Хорхе Сампаоли и игроками являются нормальными. Он также сообщил, что на прошедшей встрече Сампаоли интересовался мнением футболистов своей команды по поводу дальнейших действий.

- Лео в порядке, - цитирует Goal Маскерано. - Но в коллективе, где дела идут не так, как хотелось бы, у всех есть свои личные разочарования. Месси тоже человек, и у него есть свои собственные разочарования, но он отчаянно пытается изменить ситуацию. Он хочет показать миру другую игру - не такую, как в первых двух матчах.

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