Хавьер Маскерано: "Франция хорошо подготовилась. Нужно принять поражение с честью"

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано отметил, что победа Франции (3:4) в матче 1/8 финала чемпионата мира была заслуженной. После этой встречи 34-летний аргентинец объявил, что больше не будет выступать за национальную сборную.

- Нужно было действовать по-другому. Но хочу сказать спасибо всем нашим ребятам, - цитирует "Р-Спорт" Маскерано. - Жаль, что так и не смог завоевать титул со сборной. Теперь пришло время двигаться дальше и наслаждаться жизнью. Я спокоен. Делал для команды все, что в моих силах, как и вся команда, но соперник был силен. И, как это ни грустно, сильнее нас. Действительно, они очень хорошо подготовились. Нужно это принять с честью.

В 1/4 финала турнира французы встретятся с победителем пары Уругвай - Португалия.