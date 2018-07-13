Хавьер Агирре: "Франции точно не будет легко в финале ЧМ-2018"

Бывший главный тренер "Атлетико" и сборной Мексики Хавьер Агирре уверен, что сборной Франции не будет легко в финале чемпионата мира-2018 против Хорватии. Тем не менее, он верит в победу французов.
– Франции точно не будет легко. Индивидуальный класс лидеров сборной Хорватии – Луки Модрича, Ивана Перишича, Марио Манджукича и Ивана Ракитича – скажется на ходе игры, – цитируют "Известия" Агирре. – Но и мастерство Антуана Гризманна и Поля Погба очень велико, а Кильян Мбаппе – настоящее открытие этого чемпионата мира. Кроме того, Франция более организованно играет в обороне. Эти нюансы должны помочь ей с небольшим перевесом победить Хорватию.
Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)
Все о чемпионате мира-2018 по футболу //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ
Опрос
Дополнительная информация
https://iz.ru/766170/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/poslednii-shag-samyi-trudnyi