Харри Кейн: "Нас очень тепло приняли в России"

Нападающий и капитан сборной Англии по футболу Харри Кейн признался, что команду очень хорошо встретили в России. Англичане прилетели в Санкт-Петербург для участия на чемпионате мира во вторник вечером.
- Нас очень тепло приняли в России, - написал в своем Твиттере Кейн. - Было очень приятно провести здесь первую тренировку.
Во время мирового первенства гости с Туманного Альбиона будут жить в Зеленогорске.
Напомним, англичане сыграют в группе G с командами Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).
Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //
Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты
We've had a warm welcome in Russia and great to get a first training session under our belts. 🦁🦁🦁 #ThreeLions #Eng #WorldCup pic.twitter.com/ArjNkRIWaQ– Harry Kane (@HKane) 13 июня 2018 г.
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Туниса
- Сборная Панамы
- Чемпионат мира 2018
- Харри Кейн