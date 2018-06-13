Харри Кейн: "Нас очень тепло приняли в России"

Нападающий и капитан сборной Англии по футболу Харри Кейн признался, что команду очень хорошо встретили в России. Англичане прилетели в Санкт-Петербург для участия на чемпионате мира во вторник вечером.

- Нас очень тепло приняли в России, - написал в своем Твиттере Кейн. - Было очень приятно провести здесь первую тренировку.

Во время мирового первенства гости с Туманного Альбиона будут жить в Зеленогорске.

Напомним, англичане сыграют в группе G с командами Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).

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