Харри Кейн: "Болельщики эмоционально заряжали сборную Англии"

Нападающий сборной Англии Харри Кейн после матче 1/4 финала чемпионата мира против Швеции (2:0) отметил, что английские болельщики эмоционально заряжали игроков на поле. По его словам, игра была тяжелой, но команда усталости не чувствует.

- Поддержка болельщиков была просто фантастической, - цитирует ТАСС Кейна. - Они эмоционально заряжали команду в течение всего матча. Я горжусь тем, что нам удалось порадовать болельщиков и выиграть этот матч.

Мы предельно заряжены и мотивированы, стремились показать хорошую игру в защите, и нам это удалось. Теперь нам предстоит сыграть с Россией или Хорватией, но мы уверены в своих силах и предельно сконцентрированы. Я смотрю на своих партнеров и вижу, что они предельно собраны.

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