Хабиб ответил Конору, который сделал фото с президентом России

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору, опубликовавшему фотографию с президентом России Владимиром Путиным после финального матча чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии (4:2).

- За эту фотку я отдал 500 рублей, - написал Хабиб в своем Инстаграме, опубликовав фотографию с человеком, похожим на Путина.

Напомним, 6 октября может состояться бой Макгрегора с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

"Россия, вперед!" Конор Макгрегор - о фото с Владимиром Путиным