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Хабиб ответил Конору, который сделал фото с президентом России


Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору, опубликовавшему фотографию с президентом России Владимиром Путиным после финального матча чемпионата мира-2018 между сборными Франции и Хорватии (4:2). 

- За эту фотку я отдал 500 рублей, - написал Хабиб в своем Инстаграме, опубликовав фотографию с человеком, похожим на Путина.

 

За эту фотку я отдал 500 рублей.

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 15 Июл 2018 в 11:55 PDT

Напомним, 6 октября может состояться бой Макгрегора с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

"Россия, вперед!" Конор Макгрегор - о фото с Владимиром Путиным

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Финал Франция - Хорватия
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