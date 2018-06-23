Густаво Пойет: "Россия должна быть в четвертьфинале"

Знаменитый уругвайский специалист, главный тренер "Бордо" Густаво Пойет в интервью "СЭ" заявил, что сборная России должна выйти в 1/4 финала чемпионата мира-2018​. Российская команда по итогам двух игр гарантировала себе выход в 1/8 финала турнира.

– Россия сейчас 70-я в рейтинге ФИФА. Подходящее место?

– Абсолютно нет. Никто не понимает смысл этого рейтинга, даже люди, которые его составляют. Так что бессмысленно его обсуждать.

– Тогда какое же место мы должны занимать?

– Не люблю рейтинги. Просто скажу, что Россия должна быть в четвертьфинале.

– Серьезно? А как же Испания с Португалией?

– Слушайте. Если вы хотите добраться далеко, то вы не должны концентрироваться на сопернике. Посмотрите на Мексику. Она в первом же туре победила Германию! Но она не думала: "Ох, у нас действующий чемпион мира в первом матче! Что же делать?" Нет, она просто взяла и победила. (Гоша ЧЕРНОВ)

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