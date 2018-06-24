Гус Хиддинк: "Как-то сказал Игнашевичу: "Игнаш, спасибо, adios. До свидания"

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк заявил, что у него не всегда были хорошие отношения с защитником Сергеем Игнашевичем. Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год.

– Вы и во время ЧМ-2018 разговаривали с Сергеем Игнашевичем, а он приглашает вас в свой ресторан. Отношения с ним во времена работы в сборной тоже были такими теплыми?

– Не всегда. В 2007 году мы играли товарищеский матч. Должны были собраться в гостинице недалеко от стадиона "Локомотив" в пять часов вечера понедельника. Игнаш позвонил нам с Сашей Бородюком, мы сидели вместе, несколькими днями ранее. И сказал: "Босс, я в понедельник опоздаю на два часа". – "Почему?" – "Из-за большого траффика".

Говорю ему: "Погоди, сегодня четверг. Откуда ты знаешь, что в понедельник попадешь в пробку?" – "Это обычная ситуация для Москвы в этот день недели". – "Почему ты тогда не можешь выехать из дома на два часа раньше?" – "Там по-другому не получится. Я опоздаю на два часа". Тут я сказал: "Нет, мой друг. Ты не опоздаешь". И положил трубку.

В итоге Сергей опоздал на час. Моя реакция была моментальной: "Игнаш, спасибо, adios. До свидания". И ему пришлось уехать со сбора. От каких-то привычек парней надо было отучать, и они воспринимали это правильно. В следующий раз я его вызвал, и никаких проблем не было, а играл он отлично. (Игорь РАБИНЕР)

Полное интервью Гуса Хиддинка

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