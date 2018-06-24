Гус Хиддинк: "Должен был как-то наказать Павлюченко, но найти другой путь, а не убирать из команды"

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк высказал свое отношение к форварду Роману Павлюченко. Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год.

- Павло был очень хорошим бомбардиром. Перед домашним матчем с Англией мы собрались за три-четыре дня в московской гостинице. После ужина в семь вечера он ушел из гостиницы, по-моему, с Быстровым. Меня не спросив. А поздно вечером мне прислали сообщение: "Мистер, зайдите в интернет. Павлюченко с Быстровым сняты на видео в одном и другом клубах, танцуют!"

Игорь Корнеев, мой помощник, сжал кулаки: "Отправь его домой!" Я посмотрел в интернете это видео. И в первый момент действительно не знал, что делать. Ведь Павлюченко – это человек, который может забивать голы любому сопернику! Как и Аршавин. Я мог отправить Романа домой, но кто бы забивал?

На следующий день была тренировка, множество прессы. Я вышел в середину поля. Все понимали: что-то должно произойти. Он, может, и сам ожидал, что я его выгоню – тем более после истории с Игнашевичем. Но я-то знал, что этого не произойдет. Должен был как-то наказать его, но найти другой путь, а не убирать из команды.

Павлюченко и Быстров стояли, опустив головы. Я начал говорить громко, по-немецки, и игроки по моему языку жестов догадались, что я мечу громы и молнии. В какой-то момент сказал Корнееву: "Игорь, подойди сюда". И вдруг обнял его и начал изображать, что танцую с ним! После чего начал громко отчитывать Павлюченко с Быстровым: "Видел, что вы вчера танцевали. Как вы танцуете? Это позор! Девушку надо обнимать крепче! То, что вы делали – это не танец! Если бы вы играли так же, как танцуете, то давно бы не были в команде! А теперь пошли работать!"

Видели бы вы это всеобщее облегчение. Не только у них двоих – у всех. А через несколько дней Павлюченко забил два мяча в ворота сборной Англии. (Игорь РАБИНЕР)



Полное интервью Гуса Хиддинка