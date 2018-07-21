04:11 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Губернатор предложил создать под трибунами стадиона в Калининграде детский технопарк


Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает необходимым рассмотрение возможности создания детского технопарка под трибунами стадиона в столице региона. Арена "Калининград" принимала матчи ЧМ-2018.

- На наш взгляд, было бы правильно рассмотреть возможность создания образовательных детских центров и детских технопарков, подтрибунные помещения вполне допускают и такие возможности, регионы эти возможности уже рассматривают, - сказал губернатор на совещании по наследию ЧМ под руководством президента Владимира Путина. Его слова приводит "Новый Калининград".

Чемпионат мира-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля.

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Дополнительная информация

https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/community/19508027-alikhanov-predlozhil-sozdat-pod-tribunami-stadiona-chm-detskiy-tekhnopark.html

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